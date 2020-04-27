Бывший соперник Усика Тони Беллью уверен, что украинский боксер не сможет победить действующих чемпионов мира в супертяжелом весе

Речь идет о британцах Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, цитирует Белль BoxingScene.

"Усик - блестящий боксер. Люди постоянно спрашивают меня, как он будет выглядеть в супертяжах. Думаю, что у него хватит мастерства, чтобы справиться с каждым соперником, кроме двух.

Речь о крупных мальчиках. Не думаю, что Усик достаточно большой, чтобы победить Джошуа и Фьюри. Поймите меня правильно, Александр может лидировать по очкам против Джошуа, но затем Энтони доберется до него и прикончит, делая все постепенно. Когда дело дойдет до Фьюри, то он просто не позволит Усику подобраться достаточно близко. Тайсон огромен. Усика можно побить только благодаря размерам", - заявил Беллью.

Ранее мы писали, что миллионные гонорары в боксе получают единицы, но популярные боксеры Александр Гвоздик и Александр Усик могут рассчитывать на кругленькую сумму

Именитые спортсмены могут за один бой заработать себе, как минимум, на хорошую квартиру или машину. Мы решили узнать рекордные гонорары самых известных украинских боксеров: Александра Гвоздика и Александра Усика.

Александр Гвоздик

Крупнейшим гонораром для Гвоздика стала сумма в миллион долларов, которую он получил за бой против Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Александр Усик

Стало известно, сколько заработал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик за свой поединок против британца Тони Беллью.

В контракте украинца были прописаны конкретная сумма призовых, а также процент от продаж платных трансляций боя на территории Великобритании, где зрители платили за доступ к просмотру 24,95 фунта. Итоговый гонорар Усика составил 2,5 миллиона евро.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".