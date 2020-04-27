Украинский супертяж Александр Усик рассказал, нужно ли заниматься боксом женщинам

Своим мнением он поделился в интервью польскому изданию Рrzeglad sportowy.

Так, Усик заявил, что женщинам не стоит заниматься боксом, поскольку так они “теряют свою женственность”. Боксер убежден, что “женщина – должна радовать глаз мужчины, который должен ее защищать, а иногда и радовать”.

“Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство”, – сказал Усик.

К слову, недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик раскрыл подробности личной жизни во время Великого поста.

В частности, боксер расказал от чего воздерживался в это время.

«От чего я воздерживаюсь во время поста? От многих вещей. Воздерживаюсь от близости с женой. Но это должно прийти к обоим людям - и к жене, и к мужу. Если муж соблюдает пост, а жена требует от него супружеских обязательств, то их надо выполнять. Если вы вдвоем к этому пришли, то это маленькая победа.

Я слежу за своим языком, высказываниями. Все мы люди, бывает иногда сквернословие. Стараюсь не только во время поста, но в обиходе не использовать эти ненужные слова. Воздерживаюсь от тусовок, встреч, абсолютно ненужных посиделок и разговоров. Мягче надо становиться. Не только когда идет пост, а в любое время», - поделился Усик.

Напомним, что жена Усика без стеснения похвасталась шикарными формами.

Как сообщала Politeka, ранее жена экс-динамовца сняла все лишнее, засветив шикарные формы.

Также Politeka писала, что украинская легкоатлетка похвасталась божественной фигурой на тренировке.