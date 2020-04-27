В сети показали, как выглядели бы Фьюри, Усик и Кличко, если бы были женщинами

32-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), а также WBC.

33-летний Александр Усик ранее был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелую весовую категорию.

44-летний Кличко становился чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

К слову, американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) уверен, что нокаутирует Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

В то же время, он считает, что украинец хочет наказать его за дерзкое поведение.

«Знаете, мы залезли ему в голову. Нет, не так. Мой отец залез ему в голову. Вы же никогда ранее не видели, чтобы Ломаченко говорил дерьмо. Он заставляет свои руки говорить. Бьет соперников и заставляет их сдаваться.

Он чувствует что-то по отношении к нам. Он чувствует угрозу. Он хочет, чтобы когда все это завершилось, то у него была возможность взглянуть нам в глаза и сказать что-то по типу такого дерьма: «Никогда больше не проявляйте ко мне неуважение».

Но я абсолютно уверен, что нокаутирую его. Нет разницы, какой рукой. Одной из них я отправлю его задницу в нокаут».

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

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