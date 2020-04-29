Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко активно ведет собственную Instagram-страницу
Футболист частенько радует поклонников различными фотографиями и интересными видеороликами, передает Politeka.net.
Так, недавно футболист показал фото, на котором показал свою возлюбленную Валерию Бойко.
На снимке видно, как девушка лежит в черном платье и песка и одновременно позирует перед камерой, акцентируя внимание на собственную грудь.
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Фолловеры голкипера "завалили" фотографию лайками и комментариями относительно того, что его жена выглядит прекрасно и ему с ней очень повезло.
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как тренируется дома
Левченко показала болельщикам, что остается дома и соблюдает все правила во время карантина, передает Politeka.net.
Фотографиями спортсменка поделилась в своем Инстаграме.
В комментариях пользователи сети пишут комплименты Левченко.
К слову, недавно Дарья Билодид показала, как можно тренироваться дома.
Спортсменка выложила в Instagram видео своих тренировок и призвала украинцев беречь свое здоровье и здоровье родных.
"И не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома. Поэтому смотрите мое видео с тренировки и выкладывайте свои занятия в соцсетях", - написала Билодид в Instagram".
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.