Обладатель Кубка мира и призер ЧМ по хайдайвингу Артем Сильченко рассказал, что без раздумий согласился на работу грузчиком

Ранее 36-летний спортсмен был лишен зарплаты в сборной России.

«Я не жалуюсь и не плачу. Все спортсмены сейчас без работы; единственное — кто-то остался на зарплате, для них мало что поменялось. Сидишь дома, поднимаешь ножки красиво, выкладываешь в интернет — деньги по-прежнему идут. Но в моем случае так не получилось — значит, надо искать другой способ заработка.

Мне сказали, что можно пойти грузчиком — и я ответил: с удовольствием. Не вижу ничего постыдного — обычное мужское занятие, я и в юности какое-то время был грузчиком», — цитирует Сильченко Sports.ru.

К слову, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Рахим Чакхиев назвал сильнейших боксеров супертяжелого веса



«Говоря о тех, кто сейчас бьется в профессиональном боксе, если говорить о супертяжелом весе, то я считаю, что потенциал сильный есть у Джошуа, поставлю его на первое место.

Ну и поставлю на Усика, но ему в этом весе еще надо обжиться. Хотя, если он сейчас встретится с Фьюри, то, на мой взгляд, он выиграет», – сказал Чакхиев.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

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