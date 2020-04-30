Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц мира, показала футбольный наряд
На фото Сьюзи позирует в кроссовках, гетрах, мини-трусиках и топике. Кортес одной задрала немного ногу и держит ею мяч, а сама стоит возле сетки, за которую взялась руками. Фотография получилась довольно соблазнительной и спортивной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Скучаю по моему футболу, Барселона", - написала Кортес под фото и поставила тег на лидера каталонцев - Лионеля Месси.
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Фанаты поставили больше 11 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Ты выглядишь потрясающе", "Замечательная", "Ты такая горячая Сьюзи, я люблю твое тело", "Не классика", "Выглялдишь великолепно, люби свой наряд, а цветочный наряд - очень хорошо".
Ранее мы сообщали, что Известная бразильская модель Сьюзи Кортес показала новый соблазнительный образ.
На фото Сьюзи позирует в белом миниатюрном белье. Кортес лежала на кровати на животе и можно легко увидеть пятую точку девушки. Волосы у звезды были в этот раз распущены.
Сообщалось, что известная бразильская модель Сьюзи Кортес показала горячий образ.
На фото Сьюзи сидела на кровати и раздвинула ноги. На ней было крохотное белье, которое Кортес прямо на фото начала развязывать, так и хочется сказать звезде, чтобы не останавливалась. В трусиках и бюстгальтере были засунуты стодолларовые купюры. На кадре можно хорошо заметить подкачанные формы модели, тело поражает своей упругостью.
Напомним, бладательница самых красивых ягодиц изогнулась в мини-платье и показала все
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