Фитнес-модель Сьюзи Кортез, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала свою главную гордость в одном белье

Бразильская фотомодель и двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум» Сьюзи Кортез регулярно балует поклонников откровенными фото в купальниках, в белье и даже полностью обнаженной, сообщает Politeka.net.

В этот раз на своей странице в Instagram девушка показала себя в одном белье, выбрав очень пикантную позу: она улеглась на диван животом вниз, максимально оттопырив на камеру аппетитную пятую точку. Ради фотосессии Сьюзи распустила длинные густые волосы, которые прикрывают верхнюю часть ее тела. А пристальный взгляд в объектив делает снимок еще более эффектным.

Фото, под которым Кортез пожелала подписчикам доброй ночи, получилось чересчур смелым, но поклонники оценили, засыпав модель комплиментами в комментариях.

Ранее Сьюзи Кортез опубликовала еще один снимок, на котором предстала спиной, чтобы продемонстрировать свою пятую точку. Модель позирует в белье, состоящем из тонких ремешков.

Столь откровенный "наряд" ничего не прикрывает, а лишь придает образу большей пикантности. Тонкие ниточки впились в кожу Кортез на спине, ягодицах и ногах. Нельзя не обратить внимания на пышный бюст, ягодицы и тонкую талию модели.

Напомним, что Сьюзи Кортез в мини-бикини заставила краснеть: «Это что-то безумное».

Как соббщала Politeka, Сьюзи Кортез разделась и застыла в непристойной позе: ничего себе объемы.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез сверкнула прелестями в кружевном белье: «Дикая».