Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски покрасовалась в откровенном спортивном наряде

28-летняя Ратаковски на своей странице в Instagram регулярно радует подписчиков пикантными фото с минимумом одежды, и даже обычный спортивный наряд в ее исполнении выглядит суперсоблазнительно, сообщает Politeka.net.

Модель еще несколько лет назад запустила собственный бренд одежды, который специализируется на выпуске купальников, но также в ассортименте имеются белье и другие откровенные мини-наряды.

Так, недавно Ратаковски продемонстрировала спортивный, но до безумия соблазнительный комплект: черные велосипедки и короткий топ с длинным рукавом, которые идеально подчеркивают тонкую талию и пышный бюст модели.

Эмили также продемонстрировала другие вариации наряда: яркие цвета и короткий рукав тоже отлично подчеркивают достоинства модели. Также для фотосессии она переместилась в более интимную обстановку и позирует, сидя на кровати.

Ранее Эмили Ратаковски продемонстрировала на себе несколько бикини, которые идеально пришлись ей по фигуре. Фото разлетелись по сети и до сих пор их обсуждают.

Например, на одном из кадров аппетитная модель предстала на пляже в голубом купальнике, лямки которого оплели ее тонкую талию. Крохотные плавки едва скрывали самое интимное.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что Ратаковски в кружевном боди выставила напоказ свою пышную "душу".