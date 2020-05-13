Модель Деми Роуз прославилась в сети благодаря своим пышным формам, милому личику и абсолютному отсутствию стыда

На своей странице в Instagram Деми регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или совсем без одежды, сообщает Рoliteka.net .

Деми прославилась как «британская копия Кардашьян», и хотя она моложе суперзвезды почти на 15 лет, ее формы ничуть не уступают размерами.

Недавно во время отдыха в Лос-Анджелесе модель устроила прогулку на велосипеде, надев для выхода на люди только розовое мини-бикини, которое никак не рассчитано на такую пышную грудь и аппетитные бедра.

На одном из фото Деми позирует, прижав к груди белого пушистого кролика. "Велосипеды и кролики💕", — коротко подписала пикантный фотосет модель.

На остальный фото Роуз без капли скромности предстала во всей красе. Микроскопический купальник обнажает и внушительный бюст модели, и пикантные места в зоне бикини. А на заднем плане прохожие наблюдают это все вживую.

Ранее Деми Роуз показала загорелое тело в золотистом бикини, полностью расшитом блестками и маленькими камушками. При этом видно, что волосы знаменитости чуть влажные, будто она только вышла из воды.

Напомним, молодая фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.