Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева покорила украинцев новым спортивным образом во время тренировки

Певица решила вернуться к занятиям йогой и сообщить об этом подписчикам с помощью соблазнительного фото, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз Даша позирует на камеру в облегающих фиолетовых лосинах и топе с длинным рукавом, которые очень удачно подчеркивают ее тонкую талию и подтянутую фигуру. Босые ноги и аккуратный пучок на голове добавляют образу аскетичности, и в то же время откровенности.

"На фото, возвращаться в йогу, конечно, легче 😂🤭Кто со мной?", — шутит Астафьева в подписи к снимку.

"Ох красивая йогиня!", "наша красавица🔥🔥🔥", "Красивая😍", "Даша! Ты прелесть!", "Тростинка 😍", — пишут в комментариях восторженные поклонники.

Ранее украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой. На снимке украинская певица предстала совершенно обнаженной, она прикрывалась, насколько это возможно, лишь одеялом.

Даша позировала перед зеркалом, выгнувшись и выставив свою пятую точку. Певица прижалась к своему отражению губами. Образ украинской знаменитости завершили украшения.

Напомним, Каменских, Астафьева, Джамала и другие брюнетки померились яркими образами: топ фото.

Как сообщала Politeka, полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.

Также Politeka писала, что Астафьева прикрыла наготу цветами, завораживающее фото: "На Монику Белуччи похожа".