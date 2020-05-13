Популярная украинская певица Тина Кароль, которой приписывают роман с коллегой по шоу "Голос країни" Даном Баланом, показала, как занимается спортом, и рассказала о своем питании для похудения

Недавно на фан-станице певицы в Instagram появилось видео, в котором в ускоренном режиме можно посмотреть тренировку Кароль сообщает Politeka.net. Тина в черно-белых лосинах и светлом худи показала поклонникам, как занимается спортом возле своего дома в Зазимье: звезда поочередно прыгает на скакалке и отжимается.

Ранее Тина Кароль поделилась секретами своего похудения. Как оказалось, певица придерживается кетоза (углеводного голодания), которое давно является популярным методом похудения среди звезд. Суть диеты состоит в сокращении употребления углеводов и увеличении количества употребляемых жиров.

"Клин клином — необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало", - призналась Кароль.

"Почитайте о таком термине как "кетоз". Необходимо вогнать в него свой организм. Это новая технология, которую от нас почему-то скрывают", — советует артистка.

Правда, как отмечает большинство поклонников в комментариях, подобный способ похудения не очень полезен для здоровья.

Напомним, Тина Кароль соблазнила видом в тесном платье из блесток: "Так ни один Балан не устоит!"

Как сообщала Politeka, Каменских, Лобода, Тодоренко и другие звезды ошеломили видом во время тренировки.

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