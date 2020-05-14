Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, активно занимается спортом

Красотка обладает идеальной фигурой и нередко делится снимками и видео со своих тренировок, пишет Рoliteka.net.

Для удобства звезда выбирает топы и леггинсы, что и сделала в этот раз. Так, в разделе сториз Инстаграм она предстала в белом облегающем топе, который обтянул ее немаленькие прелести.

Из крохотного топа, казалось, формы скоро выпрыгнут.

Также модель была в штанах нежного зеленого оттенка, которые держались на ее красивых бедрах.

Келли не только занималась спортом, но и успела фотографировать себя в зеркало: "Упругая красота".

На одном из кадров "ангел" предстала во весь рост, хвастаясь стройным подтянутым телом. Нельзя не обратить внимания на тонкую талию и упругий живот.

На другом Гейл легла на каремат и покачала пресс. В этот раз звезда собрала волосы в пучок, чтобы не мешали. Видно, как мышцы напряглись, но при этом модель выглядела непринужденно.

Поскольку снимки были опубликованы в сториз, никто из поклонников модели не смог открыто их прокомментировать, но можно говорить с уверенностью, что звезда получила массу хвалебных комментариев.

Напомним, Келли Гейл была в черном купальнике с блестками посередине. Ниточки-лямки будто оплели грудь, придавая образу соблазнительности. Бикини просто невероятно выделило пышный бюст.

Также Келли надела коротенькие шорты, держащаяся на ее тонкой талии.

Ранее сообщалось, что фанаты Келли Гейл на соответствующей странице опубликовали фото кумира, где она позирует посреди пустыни.

На звезде только наряд из сетки без белья, а ее пикантные места прикрывают две наклейки.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать