Известная бразильская фитнес-модель Джулия Салимени показала горячие одежды совсем без одежды

На первом фото красавица показывает свои формы в карнавальных перьях, которые ничего не прикрыли. Джулии пришлось руками закрывать соблазнительные места, чтобы ничего не засветить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Салимени уже стояла в соблазнительном блестящем нижнем белье и на каблуках. Образ девушка дополнила ушками из перьев, что торчали из волос.

На еще одном кадре красавица сменила образ на яркое боди, а в руках держала карнавальную маску. Дополнила лук модель большим каблуком, развернувшись пятой точкой к камере.

Кадры получились очень соблазнительными и откровенными. Так и хочется под ними написать: "Глаз не оторвать".

Ранее мы сообщали, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала главные достоинства своей фигуры.

Так, в этот раз знаменитость представила яркие кадры в модном купальнике ярко-желтого цвета и выгодно подчеркнувшего ее довольно стильные формы:

«Так, так оооочень рада выпустить новейшую коллекцию @shopsommerray купальников на вас, ребята, планировалось начало еще в апреля, но следите за обновлениями», - написала Соммер.

Сообщалось, что фитнес-модель Сьюзи Кортез, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала свою главную гордость в одном белье.

В этот раз на своей странице в Instagram девушка показала себя в одном белье, выбрав очень пикантную позу: она улеглась на диван животом вниз, максимально оттопырив на камеру аппетитную пятую точку. Ради фотосессии Сьюзи распустила длинные густые волосы, которые прикрывают верхнюю часть ее тела. А пристальный взгляд в объектив делает снимок еще более эффектным.

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