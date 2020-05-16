45-летний британский футболист Дэвид Бекхэм случайно явил миру, что годы все же берут свое

Признанный секс-символ и мечта миллионов женщин по всему миру оказался бессилен перед природой.

От некогда роскошной шевелюры легенды мирового футбола скоро могут остаться одни слезы. По крайней мере, такое предположение сделали поклонники спортсмена, увидев его новые фотографии, передает Daily Mail.

Поводом для таких пессимистических прогнозов стало недавнее появление Дэвида Бекхэма на улице. Ненадолго вырвавшись из самоизоляции, футболист решил съездить в магазин за продуктами, прихватив с собой дочку Харпер.

Очевидцы обратили внимание на то, что Дэвид выглядит заметно полысевшим, похудевшим и постаревшим.

Как отмечает издание, за время карантина спортсмен выходил из дома несколько раз, однако каждый раз на нем был головной убор. Поклонники звезды предполагают, что он стесняется залысин.

Правда, сам Бэкхем еще в 2012 году признавался, что не стесняется перемен во внешности, а если его шевелюра поредеет, он просто побреется налысо и все.

Поговаривали, что причиной облысения секс-символа стали стрессы в семейной жизни и проблемы в отношениях с женой. Как известно, его подозревали в интрижках с молоденькими моделями, из-за чего Виктория заметно охладела к супругу.

Одно время в прессе также ходили слухи, что Дэвид обратился к услугам специалистов по восстановлению волос, хотя своего подтверждения они не нашли.

Ранее мы рассказывали о том, что 20-летний Бруклин, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, закрутил роман с 27-летней моделью, внешность которой сильно удивила. Он встречается с красоткой Фиби Торранс, которая при определенном ракурсе просто копия матери парня.

Напомним, Виктория Бекхэм поразила всех внешним видом на испанской свадьбе: фото иконы стиля.

Как сообщала Politeka, жена известного футболиста поделилась откровенным фото: «за гранью потрясающего».

Также Politeka писала о том, что Бекхэма застукали за поцелуем с семилетней девочкой: «выглядит странно».