Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй взбудоражила фигурой в новых жарких образах

Девушка считается одной из самых молодых и популярных моделей, поэтому каждый день на ее странице в социальной сети Инстаграм появляютс новые кадры со съемок. Девушка любит показывать себя в спортивных образах, модных купальниках и новых костюмах. В этот раз Соммер представила целую подборку фото, сообщает Politeka.

Так, девушка предстала в этот раз на серии фото в ярких купальниках на завязках и модном топе черного цвета. Девушка заметила, что восхищена этой коллекцией:

«Я одержима новыми бикини, а также просто постерами на сайте, где их заказала!», - сообщила Соммер.

Поклонники Рэй тут же ответили:

«Я одержима тобой, девочка», «Воу, это так дерзко», «Хватит взрывать мой мозг, Соммер», «сводишь с ума», «Эй, ты можешь ответить?», «Тебя хочется нарисовать🥰🥰🥰😘», «Интересный факт: она никогда не отвечает на ее комментарии :(», «не могли бы вы быть матерью моих детей», «Ты вдохновляешь меня».

До этого девушка без стыда резделась перед камерой, соблазнительно сняв с себя коротенькие шортики из светлой джинсовой ткани и посветила достоинством в одном белом бикини, соблазнительно выгнувшись и продемонстрировав подтянутое тело, которое много тренирует и активно это показывает.

На новых кадрах девушка также показала идеальный вид в тесном черном корсете и таких же аккуратных перчатках. Вот что пишут пользователи:

«угадайте, кто все увлекся бельем не я ...», «застряла в стиральной машине?», «Я бы сделала вашу стирку бесплатно», «это. Это искусство😍», «Я помогу тебе снять их», «Представь, что ты ходишь, чтобы постирать одежду, и ты только что видел, как вот так ...», «боже мой», «Это просто смешно», «Вы на самом деле так совершенны 😍💛», «Почему вы делаете это в публичном пространстве».

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