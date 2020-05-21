Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала модный образ, кардинально сменив имидж

Являясь одной из самых популярных фитнес-моделей, причем даже на свой юный возраст, девушка любит удивлять самыми разными образами. Знаменитость интригует модными фотосетами, жаркими фото с пляжа и видео, записанные во время тренировок. При этом Соммер изредка меняет имидж, чтобы покорить новыми образами. В этот раз девушка примерила стильный боди с пиджаком из золотым узором, сообщает Politeka.

Так, в этот раз девушка в черно-белом боди в полоску и черном пиджаке с золотистым узором на рукавах восхитила стройной фигурой. Свой модный "лук" девушка дополнила черной сумочкой и массивными украшениями из золота. При этом светлые волосы она завязала, а на лице предпочла использовать самый минимум макияжа.

«Слышу, как ваши каблуки щелкают по полу, это удивляет своей мощью», - забавно подписала кадры звезда.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«Можете ли вы ответить мне, чтобы у меня были некоторые права хвастаться, пожалуйста, 🥺👉🏽👈🏽», «настоящая богиня 🥺!, «Глаза! 😍🔥», «Она выглядит так оглушительно горячо, просто соблазнение и только🔥🔥🔥🔥», «Соммер, ты такая крутая», «Боже, почему это так сладко и вкусно».

До этого девушка без стыда резделась перед камерой, соблазнительно сняв с себя коротенькие шортики из светлой джинсовой ткани и посветила достоинством в одном белом бикини, соблазнительно выгнувшись и продемонстрировав подтянутое тело, которое много тренирует и активно это показывает.

На новых кадрах девушка также показала идеальный вид в тесном черном корсете и таких же аккуратных перчатках. Вот что пишут пользователи:

«угадайте, кто все увлекся бельем не я ...», «застряла в стиральной машине?», «Я бы сделала вашу стирку бесплатно», «это. Это искусство😍», «Я помогу тебе снять их», «Представь, что ты ходишь, чтобы постирать одежду, и ты только что видел, как вот так ...», «боже мой», «Это просто смешно», «Вы на самом деле так совершенны 😍💛», «Почему вы делаете это в публичном пространстве».

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