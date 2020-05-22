34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", покорила внешним видом
Звезда надела спортивный облегающий костюм, который подчеркнул ее нереальные формы, передает Politeka.net.
Пышная грудь, упругие ягодицы и тонкая талия - фигура этой красотки прекрасна.
Звезда распустила волосы и посмотрела куда-то вдаль.
При этом певица позировала на беговой дорожке, отставив ножку в кроссовке назад.
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В посте звезда рассказала, что любит заниматься кардио-тренировками, а беговая дорожка помогает держать себя в форме.
Звезда раскрыла несколько секретов своих занятий: это постепенный подход, вдохновляющая, энергичная музыка, не ограничиваться одним бегом, разговаривать с кем-то во время тренировки, слушать аудиокниги.
"А как ты занимаешься спортом дома? Или пока ждешь открытие спортзалов?", - поинтересовалась Котова.
Пост за несколько дней собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.
"Ну просто огонь 🔥🔥🔥🔥😍🔝🔝🔝", "Тренируюсь каждый день! ☺️", "Я не люблю кардио , беру с собой гаджет с сериалом и вперёд на тренажёр😂", "Мой самый любимый вид тренировок-кардио 🔥ты огонь 🔥", "Прекрасно выглядите, а дорожка отличное дополнение к вам😉", "Вот это фигура😍🔥", "Дома спортом заниматься лень увы, все в ожидании когда зал откроют", "И эти упражнения делаю каждый день", "Обалдеть😍!!! Крутышка", - написали пользователи сети.
Напомним, Татьяна Котова позировала в розовой пижаме: рубашка на пуговицах была с глубоким декольте, которое не прикрывало виды на формы. Также Котова надела крохотные шортики.
В руках модель держала бокал с шампанским.
Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".
Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».
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