38-летння американская певица Бритни Спирс устроила жаркие танцы во время разминки перед тренировкой

В этот раз Бритни решила показать, как развлекается дома и проводит свободное время за жаркими танцами, помогающими ей худеть. Знаменитость забавно пробежалась по дому в коротеньких черных шортиках и салатовом топике, оголяющем ее живот, передает Politeka.net.

Так, артистка, похоже, во всю веселится на карантине и проводит время дома, занимаясь собой. Долгое время Бритни приводила себя в форму, а теперь, когда она стала стройной и подтянутой, звезда любит демонстрировать формы во всей красе.

«Одно из моих любимых занятий - танцевать … Я делаю это целый день 🙃😉🙃😉🙃😉🙃 !!!!!! PS .... меня с пультом 😜😂 !!!!!», - написала Бритни под новым видео в Инстаграм, раскрівая таким образом причину своего заметного похудения. Похоже, танцы в жизни звезды сыграли огромную роль.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«Королева танцев», «Не обижай свою лодыжку, боже, какие движения!!!!! ❤️🙌👏», «Эх, танцует все также», «Вы не можете поразить движущуюся цель ❤️», «Я люблю тебя, королева ❤️», «Вот как я использую свой пульт, чтобы идти вперед», «Вот так, девочка, у тебя должно быть головокружение!», «Продолжайте танцевать, пока не кончится мир ❤️😍», «Детка, как насчет хореографии благодарности к юбилею? 😊 ♥ ️».

До этого же певица наконец-то смогла встретиться со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Артистка переживала вынужденную разлуку с красавцем очень тяжело, о чем не раз писала в соцсети, и вот, судя по новым снимкам в Instagram, пара наконец-то вместе.

Поп-дива опубликовала фотографии, на которых вместе с Сэмом плавает на прозрачных матрасах в бассейне своего особняка в городе Таузанд-Окс в Калифорнии.

«Какой прекрасный день!», – подписала публикацию звезда.

На кадрах сразу же привлекает внимание подкачанная фигура звезды, на которой и следа не осталось от лишних килограммов. Это – результата многочасовых тренировок в спортзале, а также занятий йогой, которые помогли Бритни вернуть душевное равновесие после многочисленных неудач в личной жизни.

Не менее красивая фигура и у бойфренда Спирс. С Сэмом певица познакомилась на съемках своего клипа три года назад. Он стал не только ее партнером по тренировкам, но и тренером. Мужчина изменил Бритни и вернул ей вкус к жизни.

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

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