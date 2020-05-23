Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала красоту в необычном ракурсе

В этот раз Бахари позировала в красных штанах и кофте, похожих на спортивный костюм, которую решила оставить расстегнутой. Красавица таким образом показала свои пышные формы, которые еле влезли в красный купальник. Гюль присела посреди дороги на корточки и отвела взгляд от камеры. Кадр получился очень интересный и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев под публикацией:

"Огонь", "Как называется этот набор одежды?", "Прекрасно", "Замечательно Гюль, идеально", "Сказочная", "Вау, ты прекрасна, да благословит тебя Бог", "Да, пожалуйста", "Привет, всегда красиво", "Шалунья".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала самое сочное в грандиозном декольте.

На кадрах Гюль позирует в белом платье, у которого на зоне декольте есть пуговицы. Формы у красавицы настолько большие, что несколько пришлось расстегнуть. Девушка решила в этот раз показать себя без белья.

Известная модель Гюль Бахари показала себя без лишней скромности.

На фото Гюль стоит в шикарном платье с косым декольте, из которого выглядывает пышная грудь девушки. Барахи дополнила образ ярким макияжем и распустила волосы. Модель одной рукой себя взяла за ногу, а второй за лицо, для более соблазнительного фото, и у нее это получилось.

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