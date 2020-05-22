Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о тренировках и поделилась секретом

Оля в новом видео показала, как быстро сделать тренировку. Красавица показала, как качает пресс и ягодицы на коврике для йоги и продемонстрировала свое подтянутое тело. Полякова показывала себя в черной майке и желтых штанах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Быстрая треня перед выходом из дома)", - написала Оля под видео.

Фанаты просмотрели видео более 100 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Оля, Вы для меня самый настоящий пример того, как должна выглядеть СОВРЕМЕННАЯ мама! И я имею ввиду всё, что вы делаете: образ жизни, внешность, деятельность! Вы один из лучших ориентиров в юа!", "огромное спасибо за тренировку, вы сделали мой день", "40 мин это быстрая треня?)", "Вы большая умничка как вы стараетесь заниматься, у вас очень хорошо получаеться", "Олечка, Вы супер. Смотрю Ваши игры и настроение очень классное. Так надоел весь негатив.. А вы просто класс. Будем все здоровы, на позитиве и все будет ОК".

Сообщалось, что знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила с Потапом бурный вечер, обсуждая друзей и говоря о личной жизни.

Во время эфира Потап успел забавно подшутить над Олей, а та задала ему пару странных заданий, артисту даже пришлось измазать лицо и голову мокрой землей. Сам Потап рассказал о том ,как живет с Каменских, как скрывал свои с ней отношения и как вообще возникла история их любви.

Напомним, суперблондинка Полякова показала подросших дочерей

Также Politeka писала, что Оля Полякова рассказала, как ее допрашивали прямо на концерте

А еще Politeka сообщала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру



