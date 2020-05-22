Американская фитнес-модель Ана Чери обладает невероятной фигурой, которой не устает хвастаться
Звезда не только демонстрирует свои красивые формы, но и показывает, как добивается таких результатов, пишет Politeka.net.
Так, красотка записала видео, которое опубликовала в Инстаграм. На кадрах влажная от пота звезда показала, какие упражнения выполняет для поддержания фигуры.
Ана несколько раз присела, подняв руки перед собой, а затем похвасталась упругой пятой точкой и накаченным прессом с кубиками.
В одном из кадров Чери даже приподняла топ, чтобы лучше продемонстрировать красивый пресс.
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Для занятий модель выбрала смелый топ и откровенные шортики, которые натянулись на ее "стальной" пятой точке. Не постесняемся этого сказать, но Ана Чери - крошка на миллион долларов.
Модель сделала высокий хвостик, чтобы волосы не мешали занятиям.
Звезда пригласила всех на свои тренировки.
Поскольку видео было обнародовано в сториз, оно не собрало массу лайков, однако возможно, люди писали звезде комплименты в личные сообщения, ведь ее фигура достойна всех похвал.
Напомним, Ана Чери позировала в домашнем образе. Красотка предстала в свитерке, который игриво спустила с плеча, засветив тонкую маечку.
В глубоком декольте виднелась грудь, которую модель сжала, чтобы еще больше подчеркнуть объемы.
Дополнили образ модели круглые очки для зрения.
Ранее сообщалось, что Ана Чери на видео позировала в крохотном купальнике, выставив напоказ необъятные прелести.
Кроме него, на бедрах звезды также красуется полупрозрачный платок.
Поклонники модели не смогли пройти мимо и оставили массу приятных сообщений.
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