39-летняя звезда экрана, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян похвасталась идеальной спортивной формой

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала откровенные кадры на своей странице в Instagram.

Ким Кардашьян прославилась на весь мир благодаря своим выдающимся формам, которые она не стесняется показать широкой аудитории. Модель поддерживает репутацию горячей красотки, выкладывая в соцсетях пикантные фото.

На этот раз она поделилась кадрами из спортазала, где позирует на тренажере, имитирующем подъем по ступенькам. Для тренировки Ким Кардашьян надела вместо костюма экстремально открытый леопардовый купальник. Получилось весьма нескромно, зато ничего не мешает заниматься.

Одно из фото сделано крупным планом, так что хорошо видны бюст, бедра и стройная талия знаменитости. Всего за полчаса публикация получила более 600 тысяч отметок "Мне нравится".

Ранее Ким Кардашьян показала свои прелести в обтягивающем боди телесного цвета. Звезда США не только продает нижнее белье собственного бренда, но и регулярно позирует в нем для поклонников. На одном из последних фото Ким Кардашьян снялась в гардеробе, развалившись на диване. Боди идеально подчеркнуло прелести знаменитости.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.