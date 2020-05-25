Звезда показала все, что можно

Популярная фитнес-модель Соммер Рэй решила порадовать поклонников и показалась в крохотном купальнике перед зеркалом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не будь такой занудой, детка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Рэй позирует в миниатюрном купальнике, демонстрируя безупречные изгибы. При этом в зеркале отображается задняя часть модели. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это космос», «вау, бомба», «это просто невероятное тело! Завидую», «божественные изгибы!», «как так можно? Это вообще реально, иметь такое тело?», - пишут они.

До этого мы писали, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила превью-кадрами, сделанным во время фотосессии в роскошном доме.

Девушка является одной из самых знаменитых моделей, каждый день она радует фанатов новыми кадрами в социальной сети Инстаграм, удивляет фото с тренировок и интригует видео с рекламных съемок. Девушка, несмотря на свой возраст, является востребованной моделью, поэтому ее образы кадринально меняются каждый раз перед спроцессом съемок. В этот раз Соммер примерила лишь белый корсет и белье.

Девушка с ярким макияжем и минимумом одежды прошлась по роскошному дому и попозировала в пикантных позах перед камерой. Рэй показала свои лучшие достоинства в белом белье, такого же оттенка корсете и маленьких аккуратных босоножках на ремешках.

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