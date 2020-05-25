Популярная фитнес-модель Соммер Рэй решила порадовать поклонников и показалась в крохотном купальнике перед зеркалом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Не будь такой занудой, детка», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Рэй позирует в миниатюрном купальнике, демонстрируя безупречные изгибы. При этом в зеркале отображается задняя часть модели. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Это космос», «вау, бомба», «это просто невероятное тело! Завидую», «божественные изгибы!», «как так можно? Это вообще реально, иметь такое тело?», - пишут они.
До этого мы писали, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила превью-кадрами, сделанным во время фотосессии в роскошном доме.
Девушка является одной из самых знаменитых моделей, каждый день она радует фанатов новыми кадрами в социальной сети Инстаграм, удивляет фото с тренировок и интригует видео с рекламных съемок. Девушка, несмотря на свой возраст, является востребованной моделью, поэтому ее образы кадринально меняются каждый раз перед спроцессом съемок. В этот раз Соммер примерила лишь белый корсет и белье.
Девушка с ярким макияжем и минимумом одежды прошлась по роскошному дому и попозировала в пикантных позах перед камерой. Рэй показала свои лучшие достоинства в белом белье, такого же оттенка корсете и маленьких аккуратных босоножках на ремешках.
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