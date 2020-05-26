Известная модель 1990-х годов Синди Кроуфорд показала, как нужно заниматься спортом

Знаменитость на днях опубликовала архивные видеоуроки, благодаря которым люди во время карантина открыли для себя много нового, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть все видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда на пике своей популярности была почти не самым главным фитнес-гуру. Женщины всего мира стремились к таким формам, как у Синди и смотрели видео, в том числе, покупая кассеты.

Модель на нескольких видео предстала в разных нарядах. Кроуфорд показывала упражнения с гантелями, которые можно выполнять как в помещениях, так и на улице.

На других кадрах модель занималась с тренером, который подсказывал как правильно выполнять упражнения. Самостоятельно Кроуфорд качала пресс, поднимала ноги и другое.

На третьем видео Синди отжималась, приседала, в общем, показала полный комплекс упражнений.

Стоит отметить, что в итоге все видео собрали примерно три миллиона просмотров и много комментариев.

Пользователи сети поблагодарили Синди за такие упражнения и пообещали выполнять их, ведь теперь понятно, откуда такое тело у их любимицы.

Напомним, Синди Кроуфорд надела яркую блузу с вырезом и такого же цвета маску. Модель подняла руки, чтобы поднять вверх волосы.

«Социальное дистанцирование, но в моде», - подписала снимок звезда.

Ранее сообщалось, что Синди Кроуфорд опубликовала отпускной кадр, на котором изображена в бикини цвета бургунди и пляжной шляпе. В подписи к снимку звезда сообщила, что отдыхает на озере.

Напомним также, что дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, позировала в крохотном белье, а ее рука была замотана в гипс.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.