Польский футболист Томаш Кендзера, который сейчас играет в киевском «Динамо», уже долгое время встречается с украинкой

Фотографии с Викторией Стецик Томаш публикует у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Много совместных снимков и на странице девушки. Как известно, футболист перешел в «Динамо» в 2017 году. Он подписал контракт с клубом на четыре года. Кроме этого, футболист играет за сборную Польши.

Судя по соцсетям футболиста, в Киеве он нашел не только работу, но и любовь. Долгое время спортсмен встречается с Викторией Стецик, которую в сети уже прозвали юной копией Веры Брежневой. Девушка действительно сильно похожа на певицу: у нее светлые волосы, голубые глаза, прекрасная фигура.

В соцсетях паре регулярно оставляют множество комплиментов, ведь смотрятся вместе они прекрасно.

«Очень красивая пара», «Кен и Барби», «Классные», «Вы идеальные», «Повезло с подружкой», - пишут пользователи сети.

Кстати, однажды Виктория победила россиянку в Лиге чемпионов среди жен и подруг футболистов, которую в виде опроса проводил польский таблоид Super Express. Читатели посчитали, что украинка красивее жены защитника московского Локомотива Мацея Рыбуса Ланы.

Напомним, что эффектная Брежнева прикрыла грудь перьями, Меладзе можно позавидовать: "Так уже хочется...".

А еще Politeka писала, что растрепанная Брежнева порадовала себя, понежившись на диване: "А Константин где?".

Также Politeka сообщала, что томная Брежнева в комбинезоне в облипку покрутила бедрами перед зеркалом: "Как Меладзе это терпит?".