Известный бизнесмен Максим Михайлюк, участник шоу "Холостяк 10", показал не стесняясь всего себя
На фото Максим позирует в штанах и кроссовках, сняв при этом футболку. Михайлюк напряг свои мышцы и продемонстрировал идеальный пресс на животе. Красавец стоял рядом с фитнес тренером, который был в шортах, кроссовках и желтой шапке. Парочка позировала в спортзале на фоне различных тренажеров. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В здоровом теле здоровый дух! Всем спорт друзья!", - написал Михайлюк.
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Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Капец ты бычара", "Ничего себе решетка у тебя на животе", "Вот почему подписчики растут посекундно", "Так держать!!!Вы крутые!", "Какой у тебя рост Макс?)", "вот она красота спортивного тела!", "Кто круче, даже не скажешь. Красавцы", "Цепочка красивая у тебя", "ммм, какой, уххх".
Сообщалось, что самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова похвасталась обручальным кольцом.
Как известно, недавно прошел скандальный финал 10 сезона шоу "Холостяк". За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская, а победительницей стала, конечно же, молодая гимнаста с пухлыми губами.
Напомним, Дана с "Холостяка" разрыдалась после финала, сделав неожиданное признание
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