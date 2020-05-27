Украинская исполнительница Оля Полякова и бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос решили попотеть на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Димопулос.

«Супер тренировка с невероятной Олей Поляковой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах обе звезды в спортивных нарядах сперва разогреваются, а потом приступают к выполнению тренировки.

«Санта, ты выводишь меня из депрессии своим оптимизмом. Спасибо❤️❤️❤️ Да и ты самая красивая и вместе с тем самая добрая девушка, несмотря на свою популярность», «Оля Красотка», «Невероятная не то слово. 😂 Я уже 3 недели делаю Ваши замечательные упражнения, крепатура неимоверная. Тело постоянно в тонусе, все подтягивается, и в здоровом теле, здоровый дух! Спасибо огромное за пользу людям и хорошее настроение», «круто!», «Как подтянуто все!», - пишут поклонники.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными снимками с тренировки.

Так, на опубликованных кадрах видно, как Астафьева тренируется – делает выпады ногами с лавки, присед с гантелей и разгибание ног в блоке. Как можно заметить, певица выбрала облегающую форму темно-зеленого цвета. Она идеальное подчеркивает роскошные формы звезды.

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Как Politeka сообщала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру.