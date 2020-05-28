Известная тату-модель Джилл Харденер показала свои умения в кровати

На фото Джилл позирует в трусиках и топе, расположившись на кровати. Красавица легла на спину и задрала одну ногу выше головы, демонстрируя свою растяжку. Красотка настолько увлеклась позой, что кое- что засветила из-за этого. Фотография получилась максимально жаркой и "клубничной". Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм Харденер.

"Тебе нравятся гибкие девушки? Дважды жми, если хочешь", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень вкусно", "Абсолютно", "Моя выпуклость говорит мне да", "Чертовка", "Совершенство", "Я люблю это, люблю тебя", "Лучшая из всех", "Мой идеал", "Аппетитная".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул "Мисс Бум-Бум", показала соблазнительные формы в жарком ракурсе.

На фото Сьюзи позирует в синей одежде (невозможно рассмотреть, что это) с большим разрезом. Красотка лежала в кровати, а образ дополнила белой накидкой. Кортес на кадрах пританцовывала под музыку, двигая телом. Кадры получились очень соблазнительными и необычными.

Ранее мы сообщали, что известная американская фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе.

Красотка продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини. Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное.

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