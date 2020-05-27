Знаменитый тренер по фитнесу, йоге и рекреации, помощник звезд в похудении, а также соавтор продвинутой программы для похудения Юлия Богдан рассказала, как получить идеальную осанку

По словам Юлии Богдан, очень просто контролировать свою осанку и выглядеть идеально, если тренировать специальные мышцы, хотя изначально делать это очень непросто. Специально в интервью Clutch фитнес-тренер раскрыла главные секреты.

По словам Юлии, контролировать осанку в течении дня, не выполняя упражнения и не тренируя специальные мышцы, правда тяжело, хотя иногда чрезмерный контроль себя может даже навредить, особенно когда есть склонность к сутулости в силу генетики, или же потому, что человек много работает за компьютером.

«Например, вам сказали, что у вас сутулая спина и вы начинаете все время вспоминать об этом и выпрямляться. Но делаете это за счет перенапряжения мышц-антагонистов, то есть мышц, которые достаточно слабые. Вы начинаете их зажимать, перенапрягать и через время могут опять появиться неприятные ощущения в теле», - рассказала Юлия Богдан.

Чтобы укрепить мускулатуру на должном уровне, есть специальные упражнения в пилатесе и в курсах реабилитационной йоги. Также важно помнить, что в нашем теле 2 вида мышц: мышцы-двигатели, которые двигают конечностями: бицепсы, трицепсы, мышцы бедер, живота, и есть глубокая мускулатура, то есть мышцы-стабилизаторы.

Именно на них и следует обращать внимание, ведь они помогают удерживать баланс тела в пространстве. Специально для глубокой мускулатуры Юлия и рекомендует обратить внимание на занятия пилатесом и йогой, которые точно укрепляют мускулатуру, помогая поддерживать нужный баланс.

В частности, фитнес-тренер подчеркивает, упражнения для глубокой мускулатуры важны для тех, кто мало двигается и ведет малоподвижный образ жизни. Благодаря занятиям можно убрать зажимы в теле и растянуть мышцы, которые привыкли к постоянному напряжению.

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