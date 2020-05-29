38-летняя украинская прима-белерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала стройную фигуру и рассказала, как добиться такого результата
Как передает Politeka.net, Кухар предстала на кадрах, опубликованных в Инстаграм, в лилово-сером спортивном костюме, тесно обтянувшем ее идеальное тело (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Готовимся к лету💪 Екатерина Кухар показала легкую тренировку в домашних условиях для стройной фигуры🔥", - говорится в подписи к кадрам.
Сама же Кухар отметила, что "время карантина - это время испытания нашего женского тела. Скоро лето, поэтому вы должны быть всегда в форме. И несмотря на то, что мы сейчас в квартире не очень много двигаемся и постоянно стоим у плиты что-то готовим, я хочу подсказать несколько упражнений для самых женских мест - руки, живот и, конечно же, бедра".
Упражнения от Кухар:
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- планка (Встаньте в положение «упор лежа», с опорой на локти. Поднимите голову и расправьте плечи. Втяните живот, сожмите ягодицы и соедините стопы. Держите спину прямо и не сгибайте ноги в коленях. Будьте неподвижны. Максимально напрягайте мышцы пресса и не опускайте поясницу. Для начала хватит 30 секунд)
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Велосипедик (Лежа на спине, поясница плотно прижата к полу, согнутые в коленях ноги стоят на земле, руки находятся за головой. Левую ногу вытяните вперед, правую подтяните к груди. Перемените сторону. Ноги должны быть подняты под углом 60 градусов, не больше, это важно, чтоб мышцы пресса были напряжены, стопы сокращались и вытягивались во время упражнения. Один подход по 30 повторений)
- Стульчик или приседания (Поставьте ноги немного шире плеч. Выполняя приседание, начинайте с тазобедренных суставов, а не коленей. Следите, чтобы колени не выходили за стопу, это может травмировать коленные суставы, ягодицы работают меньше положенного. Приседать нужно до параллели с полом, ягодицы во время приседания должны быть на уровне колен)
Пользователи кинулись комментировать пост. Мнения людей разделились: если одни восторгаются физическими данными звезды, то другие отмечают, что Екатерина слишком худая.
"Какая красивая и идеальная фигура. Екатерина умничка"
"Фигура как у подростка 🤨
"Куколка 🔥"
"О май гад 🧐 какая же Вы худая 🤦♀️"
"Талия то не наблюдается 🧐"
"Тендітна і ніжна, немов фарфорова лялька😍"
"Очень худая"
Ранее мы сообщали, Кухар обворожила видом в необычном черном платье с перьями.
«В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга...», - подписала видео балерина.
«Какая же вы Роскошная!!», «Красавица чистой воды! Бриллиант! Талант. Не верится, что Вы еще и мама двух деток!», «Непревзойденная балерина и шикарная женщина! Вы останетесь в истории как Одри», - писали в комментариях.
Напомним, что Екатерина Кухар показала свои красоты в топе из веревочек: "Королева индейцев".
А еще Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" осрамился пикантными кадрами прямо в спальне: это уже перебор.
Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар в тесном купальнике выставила напоказ свою женственность: "не дождалась лета".