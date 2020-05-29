"Какая же вы худая"

38-летняя украинская прима-белерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала стройную фигуру и рассказала, как добиться такого результата

Как передает Politeka.net, Кухар предстала на кадрах, опубликованных в Инстаграм, в лилово-сером спортивном костюме, тесно обтянувшем ее идеальное тело (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Готовимся к лету💪 Екатерина Кухар показала легкую тренировку в домашних условиях для стройной фигуры🔥", - говорится в подписи к кадрам.

Сама же Кухар отметила, что "время карантина - это время испытания нашего женского тела. Скоро лето, поэтому вы должны быть всегда в форме. И несмотря на то, что мы сейчас в квартире не очень много двигаемся и постоянно стоим у плиты что-то готовим, я хочу подсказать несколько упражнений для самых женских мест - руки, живот и, конечно же, бедра".

Упражнения от Кухар:

планка (Встаньте в положение «упор лежа», с опорой на локти. Поднимите голову и расправьте плечи. Втяните живот, сожмите ягодицы и соедините стопы. Держите спину прямо и не сгибайте ноги в коленях. Будьте неподвижны. Максимально напрягайте мышцы пресса и не опускайте поясницу. Для начала хватит 30 секунд)

Велосипедик (Лежа на спине, поясница плотно прижата к полу, согнутые в коленях ноги стоят на земле, руки находятся за головой. Левую ногу вытяните вперед, правую подтяните к груди. Перемените сторону. Ноги должны быть подняты под углом 60 градусов, не больше, это важно, чтоб мышцы пресса были напряжены, стопы сокращались и вытягивались во время упражнения. Один подход по 30 повторений)

Стульчик или приседания (Поставьте ноги немного шире плеч. Выполняя приседание, начинайте с тазобедренных суставов, а не коленей. Следите, чтобы колени не выходили за стопу, это может травмировать коленные суставы, ягодицы работают меньше положенного. Приседать нужно до параллели с полом, ягодицы во время приседания должны быть на уровне колен)

Пользователи кинулись комментировать пост. Мнения людей разделились: если одни восторгаются физическими данными звезды, то другие отмечают, что Екатерина слишком худая.

"Какая красивая и идеальная фигура. Екатерина умничка"

"Фигура как у подростка 🤨

"Куколка 🔥"

"О май гад 🧐 какая же Вы худая 🤦‍♀️"

"Талия то не наблюдается 🧐"

"Тендітна і ніжна, немов фарфорова лялька😍"

"Очень худая"

Ранее мы сообщали, Кухар обворожила видом в необычном черном платье с перьями.

«В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга...», - подписала видео балерина.

«Какая же вы Роскошная!!», «Красавица чистой воды! Бриллиант! Талант. Не верится, что Вы еще и мама двух деток!», «Непревзойденная балерина и шикарная женщина! Вы останетесь в истории как Одри», - писали в комментариях.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои красоты в топе из веревочек: "Королева индейцев".

А еще Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" осрамился пикантными кадрами прямо в спальне: это уже перебор.

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар в тесном купальнике выставила напоказ свою женственность: "не дождалась лета".