Американская фитнес-модель Ана Чери покорила образом в золотистом купалньике

Девушка в необычном купальнике с высокой посадкой похвасталась результатами многочисленнх тренировок. Ана знает, как подоборать идеалньый образ во время своих жарких фотосессий на природе. Девушка совершенно не стесняется тесных форм и любит удивлять самыми удачными кадрами, пишет Politeka.

В этот раз на солнечном фото звезда появилась в жарком купальнике ярко-золотистого оттенка, который совсем не скрывал пышные формы модели, причем из-за завязок на лифчике и трусиках девушки, натянутая ткань смотрится так, словно вот-вот порвется. Ана же на кадре улыбается и выставив руку вверх, показывает знак "мира". Похоже, девушка стала выглядеть еще привлекательнее после специальных тренировок. Фитнес-модель знает, как добиться идеальных резьтатов.

«✌🏼 Счастливого дня. В прошедшие выходные Палм-Спрингс было так весело! Но эта 116 ° жара была похожа на то, как открыть дверцу духовки и просто стоять там 🔥🔥 Но мы оставались спокойными и веселились с нашими друзьями 💛», - рассказала девушка под постом.

Вот что ответили фанаты:

«Ух ты», «Отличный вид», «Горячие булочки просто бомба», «Я хотел бы поработать с вами в моем следующем музыкальном видео «, «🍑✌️🔥💃✌️Эти твои формы просто вау, персик вкусный!🔥🔥💞💋💃💋», «Еще два напитка», «Чертовски вкусно 😘😘😍😍👅👅 всегда 👌👌👌👌», «супер # красивая 👑», «Удивительный и великолепный стиль, как всегда 😍😍👌», «Оооо, моя прекрасная принцесса».

Похоже, Ана знает, как правильно привлечь внимание скучающей аудитории на карантине. Также девушка появилась в одном кружевном белье, совсем не скрывающем ее достоинств и даже посветила грудью, намеренно спустив лямки с плеч. Девушка намерено повернулась к объективу боком, как бы демонстрируя лишь часть идеального образа.

Фанаты не остались равнодушны:

«Белла, ты так прекрасна», «Ух ты🔥🔥 это просто горячо и дерзко», «Новый стиль собачки😭🔥🔥», Можно, пожалуйста, еще больше смелых и невероятных фото», «Совершенство 🔥 Хорошая картинка», «Я просто умирал, чтобы попасть на небеса? Ты Белла», «Ооооооо ..... моя красота в лучшем виде ❤️❤️❤️», - написали поклонники.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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