Известная модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", показала свою фигуру и рассказала, за чем соскучилась

На кадрах Алла стоит в лосинах и черном топе, стоя голыми ногами на песке. Красотка играла с другими людьми в пляжный волейбол, поэтому волосы собрала в хвост, чтобы они не мешали. У Костромичевой довольно неплохо получалось играть. Видео получилось довольно солнечным и легким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну во-первых, руки помнят )). Во-вторых, безумно хочется каких-то групповых активностей (это когда рядом с вами есть другие люди и они делают примерно тоже самое, что и вы), а в-третьих, как же все-таки классно у нас", - написала Алла под видео.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"в 3 паса играй", "Алла вы такая молодец ,не налюбоваться вами))", "Вы в этом лагере и в волейбол играете", "Хочу к вам", "Боже", "Я это видео пересмотрел раз 20", "Крутяк, особенно считая то что это мой любимый вид спорта".

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Уточним, что на опубликованных кадрах модель позирует в крохотном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру. Однако ее подруга, которая снимает ее со спины, толкает ее ногой в море, после чего дико смеется.

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