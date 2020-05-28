Российская певица Анна Семенович шокировала поклонников словами о том, что планирует голодать ради идеальной фигуры

Об этом сообщает  Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Любимые, спасибо вам за поддержку ! После вчерашнего откровения , я от вас получила столько тёплых слов, благодарю вас 🙏🏼 Сегодня очень активный день , мало еды и много процедур, я готовлю свой организм к голоданию . Планирую голодать 5 дней , если вдруг станет очень тяжело, то подключу овсяный кисель, но я верю в свои силы…» - говорится в сообщении.

Кроме того, Семенович также опубликовала снимки с тренировки на специальном тренажере, который образует вакуут вокруг тела, по ее словам. Это способствует выводу воды из организма.

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«Вот это шары», «невероятная красотка! И такая естественная», «Анечка, Вы замечательная, откровенная и искренняя, в любом образе и виде Вы прекрасны», «Какая вы молодец. Восхищаюсь вами и поддерживаю все спортивные начинания», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, певица Анна Семенович поставила перед собой важную цель на карантине.

По ее словам, после тяжелого карантина она решила скинуть лишние килограммы, поэтому отправилась в специализированное учреждение.

"Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией. Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе ,и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно : просто начала есть. Для меня еда , это самый большой Антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях", - откровенно призналась Анна Семенович перед своими поклонниками.

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Я начала свой путь к стройности 🤩 Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией . Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека , потеряла несколько контрактов по работе ,и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно : просто начала есть 😢 Для меня еда , это самый большой Антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях ( как собака Павлова)😂😂😅 А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день 😏 Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы , я продолжаю иногда заедать свой стресс 😩 Иногда обжорство длится пару дней и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе , что я не могу остановить себя долгое время. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной , а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму🙏🏼 Если есть желающие идти к стройности со мной , я буду только рада! Смотрите все мои действия и рацион питания у меня в сторис ❤️ Я знаю, что все наладится и станет наилучшим вариантом судьбы @revital_park 🙏🏼 #история #мояжизнь❤️ #стройность #худеемвместесомной #любовькжизни #счастьевмелочах💫✨ #веримвдобро #позитивщики❤️❤️❤️

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