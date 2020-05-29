Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала горячую тренировку

На кадрах Сьюзи повернулась спиной к камере, показывая пятую точку в коротеньких шортах, на которых нарисованы конфеты. Красотка занималась на тренажере и качала мышцы, демонстрируя упругий "орешек". Тренировка получилась максимально жаркой и сочной, ведь трудно следить за упражнением, когда не отводишь глаза от кое-чего другого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Задняя тренировка", - подписала ролик Сьюзи.

Фанаты посмотрели видео почти 30 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Сладкая", "Сьюзи, я тебя люблю", "Божественный пятак", "Хорошая", "Круто".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес показала красоту почти без одежды.

Сьюзи в этот раз была в зеленом топе и цветных коротеньких шортах. Красотка стояла на фоне дверей и показывала два пальца ввех, что означает "Мир". Девушка улыбалась и выгнулась телом, чтобы показать свои главные достоинства, что у нее получилось.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантное фото.

Очередной ее пикантный кадр просто ошеломил - она продемонстрировала, как изменилась ее фигура после карантина.

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