Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов сменил свое спортивное гражданство на швейцарское

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Переход 33-летнего лыжника одобрен FIS. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года. В последние годы спортсмен участвовал только в коммерческих соревнованиях.

Ранее мы писали, что многократный призер чемпионатов Украины по самбо и дзюдо, боец АТО Андрей Грачов, вызвал на поединок боксера Александра Усика.

"Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Ты и трех минут не выживешь в раунде со мной. И я как ветеран, как боевой офицер, как человек, который всю жизнь в спорте. Я тебе покажу, кто на кого напал и с кем у нас война", – написал Грачов.

Он рассказал, что будет драться с Усиком не по правилам бокса, а "по законам войны и улицы".

"Драться будем по законам войны и улицы – так, как всегда! По правилам бокса ты захотел! На войне нет правил... Там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили, а ты захотел по правилам... Я тебя порву на части за три минуты", – подытожил Грачов.

Напомним, Усик разнес Зеленского, расхвалив главу соседнего государства: "Он мужик со стальными яйцами".

А еще Politeka писала, Усик резко высказался о декоммунизации в Украине: "Пусть возьмут мыло, веревку и...".

Также Politeka писала, что Усик высказался об аннексии Крыма: "Кинули на произвол судьбы".