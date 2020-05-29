Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала свои изгибы в захватывающем ракурсе
На фото Квитко позирует в лосинах и топе, дополнив образ кроссовками. Красавица ехала на велосипеде по аллее в Майами, США. Анастасию снимали сзади, показывая роскошную пятую точку, обтянутую черной тканью. Благодаря этому кадр вышел очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я люблю Майами", - подписала красотка кадр.
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Фанаты не написали комментариев и не ставили лайков, ведь Квитко опубликовала фото в сторис, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Идеальный вид сзади".
Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко похвасталась внушительными объемами в пикантном наряде.
Так, поклонники Квитко интересуются у нее, сколько ей лет.
«25», - отвечает она.
Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в пикантном наряде, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. Сама звезда при этом игриво заглядывает в кадр.
Сообщалось, что модель Анастасия Квитко вновь похвасталась своим "достоинством".
Горячую публикацию звезда социальных сетей опубликовала в своем микроблоге Instagram.
На откровенном снимке модель Анастасия Квитко позирует на лоджии в экстравагантном мини-купальнике серого цвета.
Напомним, русская Кардашьян изогнулась на диване, выставив свою пышную гордость
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