Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала свои изгибы в захватывающем ракурсе

На фото Квитко позирует в лосинах и топе, дополнив образ кроссовками. Красавица ехала на велосипеде по аллее в Майами, США. Анастасию снимали сзади, показывая роскошную пятую точку, обтянутую черной тканью. Благодаря этому кадр вышел очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю Майами", - подписала красотка кадр.

Фанаты не написали комментариев и не ставили лайков, ведь Квитко опубликовала фото в сторис, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Идеальный вид сзади".

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко похвасталась внушительными объемами в пикантном наряде.

Так, поклонники Квитко интересуются у нее, сколько ей лет.

«25», - отвечает она.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в пикантном наряде, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. Сама звезда при этом игриво заглядывает в кадр.

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко вновь похвасталась своим "достоинством".

Горячую публикацию звезда социальных сетей опубликовала в своем микроблоге Instagram.

На откровенном снимке модель Анастасия Квитко позирует на лоджии в экстравагантном мини-купальнике серого цвета.

Напомним, русская Кардашьян изогнулась на диване, выставив свою пышную гордость

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