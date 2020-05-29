Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала подтянутые формы

На фото Лера позирует в лосинах, кроссовках и коротком топе. Красотка развернулась спиной к камере, демонстрируя пятую точку и подкачанную спину. Образ Товстолес дополнила собранными в гульку волосами. Звезда игриво приподняла одну ножку, стоя на балконе, чтобы фото получилось немного пикантным. Так и хочется написать глядя на фото: "Афродита". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что красотка опубликовала снимок в сторис Инстаграма, где задала вопрос: "Вы уже потренились?)". Лера оставила два варианта ответа под вопросом, чтобы пользователи могли оставить один из них.

Ранее мы сообщали, что красотка из "Квартал 95" приспустила штаны и пошалила с любимым на кровати.

На фото красотка была в желтом топе и джинсах, сидя на коленках на кровати. Лера приспустила штаны, чтобы была видна пятая точка в черном белье. Товстолес позировала в профиль, повернувшись головой к камере, а руки положила на колени. Фото получилось домашним и даже дерзким.

Сообщалось, что Лера Товстолес похвасталась красивыми формами в модном весеннем образе.

В этот раз молодая красавица представила стильный наряд, популярный этой весной и не забыла рассказать о модной сумочке с оригинальным дизайном, которой так старательно красовалась.

Напомним, звезда "Квартал 95" неожиданно сменила имидж

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