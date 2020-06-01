Известная украинская спортсменка Ольга Харлан, которая стала прототипом для новой Барби, побаловала поклонников горячим фото в бикини

Красотка нередко публикует снимки, которіе поражают своей красотой, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних кадров спортсменка с модельной внешностью предстала в маленьком голубом купальнике.

Звезда позировала на яхте, встав на колени и подняв руки вверх.

От фигуры Ольги нельзя оторваться: пышные груди и бедра, тонкая талия и накаченные ножки.

Красотка позировала не одна, а рядом с молодым человеком.

Снимок получился очень позитивным и солнечным.

"С первым днем лета, друзья! Не такое начало лета, как мы ожидали, но немного солнечных воспоминаний в ленту все равно не помешает☀️🥰", - подписала снимок красотка.

За час пост собрал почти 2000 лайков и немного комментариев.

"Наша "рыбка "в итальянских водах...так и весь генофонд проср-м ,как и страну впрочем😢!!!А чемпионке многих побед и спортивного долголетия!!!", - написал один их пользователей сети.

Напомним, Ольга Харлан во время тренировки предстала в кроссовках, шортах и белом топе. Звезда стояла на коврике и показывала разные упражнения, собрав волосы в хвост для удобства. Видео было ускоренно в некоторых моментах и было даже забавно.

Ранее сообщалось, что Ольга Харлан неожиданно сменила имидж. На своей странице в Instagram Ольга Харлан опубликовала фото, продемонстрировав, что перекрасила волосы в розовый цвет.

Поклонники украинской саблистки были удивлены таким изменением имиджа спортсменки, но впрочем оценили новый образ положительно.

Напомним, украинский спортсмен установил новый мировой рекорд.

Как сообщала Politeka, сборная Украины пополняет золотой запас на Кубке Европы.

Также Politeka писала, что украинцев наказали за медали, завоеванные в РФ.