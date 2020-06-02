Украинские знаменитости умеют завораживать красотой своих тел

Однако не всем звездам дана от природы совершенная фигура, некоторым приходится усердно трудиться для хороших результатов, сообщает Politeka.net.

При этом знаменитости не забывают что нужно всегда выглядеть привлекательно, надевая облегающие топы, майки и лосины.

Давайте посмотрим на красоток, которые достойны топа спортивных нарядов.

Начнем с бывшей солистки группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер. Роскошная брюнетка в этом году отпраздновала 38 лет, но остается все такой же молодой и привлекательной, как 20 лет назад.

Гимнастка, участница "Танців з зірками-2019", Анна Ризатдинова, демонстрирует стройное и подтянутое тело, которому можно только позавидовать. Узкие топы и леггинсы выделят все ее достоинства

Украинская певица Тина Кароль для поддержания формы даже прыгает на скакалке. Для занятий красотка выбрала черный топик на тоненьких бретельках, а также лосины.

Уже давно похудевшая Настя Каменских активно занимается спортом. Звезда призывает присоединяться и вместе с ней выполнять упражнения. Для одного из своих видео красотка выбрала майку с прозрачными вставками для придания образу пикантности.

Яркая блондинка Светлана Лобода однажды показала, как занимается спортом возле бассейна. Артистка выбрала майку оранжевого оттенка и красные мини-шорты. Такой вид точно привлечет внимание любого.

Напомним, Тина Кароль предстала на чувственном фото в черном платье на тонких завязках и с открытой спиной.

При этом видно, что звезда без лифчика. На лице певицы - привычный естественный макияж, а сама она серьезно смотрит в объектив.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.