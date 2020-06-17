Топ-модель Алессандра Амбросио, которая раньше была ангелом Victoria’s Secret, похвасталась подтянутой фигурой в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Давайте перейдем к физическим упражнениям», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Амбросио позирует в крохотном купальнике, демонстрируя невероятные формы. Модель задрала ногу и ехидно улыбается на камеру. Ее поклонники были без ума от красоты кумира, о чем говорят комментарии под фото.

«Красавица невероятная», «самое красивое тело в мире», "что за богиня?", «моя королева», «перфекто», «готов заниматься с тобой спортом всю ночь», «бомбезная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, произвела невероятные впечатление фигурой в купальнике.

Красотка всегда выглядит на все 100%. Модель покоряет сердца своей стройностью и идеальными формами.

В этот раз красотка сидела на песке спиной к фотографу. Модель надела золотой купальник с открытой спиной. Купальный наряд приоткрыл виды на упругие ягодицы, запачканные в песке: "Грязная девочка".

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»