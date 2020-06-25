Известная украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко, чемпионка области по бодибилдингу, показала, как тренируется с подружками

На кадрах красотки показывают себя со спины в маленьких купальниках. Женя с подружками делали приседания, чтобы держать тело в тонусе. Модели делали это на фоне пальм и моря, демонстрируя свою красоту перед камерой, благодаря чему видео вышло максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Найди четыре отличия", - написала Женя.

"Все разные, а девушка загорелая просто идеальная сзади", "Цвет резинок разный", "Резинки разные,девушка с кудряшками супер", "Крепкие орехи", "Идеально", "Третья слева, самая сочная", "Хороший эскорт", "Аж глаза разбегаются"

Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато показала свои летние развлечения.

В этот раз модель предстала в крохотном купальнике с черно-белым принтом.

Маленькое бикини натянулось на пышной груди, едва не показав самое интимное. Большая грудь с трудом удерживалась в крохотном лифчике, казалось, сейчас она вылезет наружу.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала, как веселится на пляже, приспустив белоснежный купальник.

Знаменитость решила сверкнуть фигурой в белом костюме, совсем не скрывающем ее достоинства. Ана соблазнительно выгнулась, выставив не только пятую точку перед объективом, но еще и для более пикантного кадра задрав купальник.

Напомним, Ана Чери в непристойном белье сверкнула пышным богатством

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