Известная украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко, чемпионка области по бодибилдингу, показала, как тренируется с подружками
На кадрах красотки показывают себя со спины в маленьких купальниках. Женя с подружками делали приседания, чтобы держать тело в тонусе. Модели делали это на фоне пальм и моря, демонстрируя свою красоту перед камерой, благодаря чему видео вышло максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Найди четыре отличия", - написала Женя.
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"Все разные, а девушка загорелая просто идеальная сзади", "Цвет резинок разный", "Резинки разные,девушка с кудряшками супер", "Крепкие орехи", "Идеально", "Третья слева, самая сочная", "Хороший эскорт", "Аж глаза разбегаются"
Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато показала свои летние развлечения.
В этот раз модель предстала в крохотном купальнике с черно-белым принтом.
Маленькое бикини натянулось на пышной груди, едва не показав самое интимное. Большая грудь с трудом удерживалась в крохотном лифчике, казалось, сейчас она вылезет наружу.
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала, как веселится на пляже, приспустив белоснежный купальник.
Знаменитость решила сверкнуть фигурой в белом костюме, совсем не скрывающем ее достоинства. Ана соблазнительно выгнулась, выставив не только пятую точку перед объективом, но еще и для более пикантного кадра задрав купальник.
Напомним, Ана Чери в непристойном белье сверкнула пышным богатством
А еще Politeka писала, что Ана Чери в непристойном белье сверкнула пышным богатством
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Николь Амато прижалась к сочной подружке прелестями без бикини