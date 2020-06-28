Гимнастка, звезда шоу «Танці з зірками» и фаворитка хореографа Влада Ямы Анна Ризатдинова предстала в нежном, одновременно, ярком образе

Красотка предстала в оранжевом платье, которое приспустила с плеча, передает Politeka.net. Звезда надела мини, приоткрывшее виды на стройные ножки в босоножках.

Анна обула босоножки на тонких шпильках, что еще больше подчеркнуло ее невероятную стройность и подтянутость.

Гимнастка сделала высокую прическу из волнистых локонов, а сережки в виде колец в ушах служили отличным аксессуаром.

Ризатдинова сфотографировалась близко к камере. Фото вышло романтичным и женственным.

Почти за полчаса пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая ❤️", "Королева", "😍😍Очень красиво", "Здорово 🌹🌹что за прическа?", "Вам идёт стиль латино! Хотя есть ли стиль, который не идёт Вам??", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова позировала сидя в купальнике на пляже, а рядом возле нее виднеются волны. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Скучаю за тобой, лето», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова предстала в кофте и коротких шортиках. Гимнастка села на шпагат на коврике и снимала себя на телефон, смотря в экран гаджета. На фоне можно увидеть различные тренажеры, видимо, гимнастка была в спортзале.

Напомним также, что Анна Ризатдинова показала, как умеет садиться на шпагат и выгнула свое тело. Под одной ногой у нее можно увидеть мяч, а второй мяч она держала в руке. Анна была в майке, лосинах и белых кроссовках.

Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров

А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала горячее фото в постели

Также Politeka писала, что любимица Ямы забыла о приличиях и засветила лишнее в открытом топе