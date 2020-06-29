Известная певица Шакира, подружка защитника "Барселоны" Жерара Пике, которую английское издание признало самой популярной среди девушек футболистов, показала смелый образ

На фото красотка показывает себя в рваных джинсах и на приличных каблуках. Образ Шакира дополнила леопардовой майкой, а волосы решила оставить распущенными. Звезда позировала у стойки микрофона с гитарой, оставив свои шикарные рыжие волосы распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Для меня было честью быть частью группы художников, которые поднимают свои голоса в этот критический момент нашей истории", - написала Шакира.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали множество комментариев:

"Шакира, следуй за мной", "Мы любим тебя, королева", "Я люблю тебя, Шакира", "Ты выглядишь, как будто тебе снова 18", "Всегда моя любимая певица", "Было приятно видеть тебя, ты очень милая".

Отметим, что подружка Роналду Джорджина Родригес заняла второе место в рейтинге британского издания, а супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо замкнула тройку популярных.

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Публику развлекли приглашенные звезды мирового масштаба: певицы Дженнифер Лопес и Шакира.

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