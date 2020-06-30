Известная украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов танцем и рассказала об отличной тренировке

Красотка в этот раз показывала себя в белой футболке с принтом животного, а образ дополнила джинсовой юбкой. Настя записала ролик, на котором начала танцевать и демонстрировать свою гордость перед камерой. Как можно заметить, Каменских в отличном расположении духа во вторник, судя по ее улыбке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Танцы утром под бодрую музычку - это то, что дарит классное настроение на весь день. И ещё это отличное кардио!", - написала Каменских.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Что за наряд? юбка или джинсы?)", "Красотка, заряжаешь, какая ты молодец", "Что за шортики?", "Здравствуйте! Как песня называется!)", "Красивая и прикольная)))", "Классно, танцы по утрам очень заряжают", "Ага, при условии, что ты слон на льду, а иначе это не кардио, а сердечный удар у тебя и у всех, кто ещё эти танцы увидят".

Ранее мы сообщали, что Каменских в тесном латексе потрясла пятой точкой с молоденькими красотками.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм певица представила серию коротеньких видео, сделанных прямо на выступление вместе с девочками из подтанцовки. Певица позировала в необычном костюме, доверху укрытом блестками и с легкой укладкой на пышных волосах.

Напомним, Каменских сыграла свадьбу с Потапом в Лас-Вегасе еще три года назад

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в одном халатике показала всю себя на домашнем селфи

Также Politeka сообщала, что прилизанная Каменских в тесных мини-шортах восхитила новым имиджем



