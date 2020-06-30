Известная модель Ирина Шейк показала себя без ничего лишнего, рассказав о своей вселенной

На фото Ирина позирует в затемненных очках и с распущенными волосами. Красотку снимали в профиль, а одежды на ней не оказалось. Шейк соблазнительно выгнулась и подняла глаза к солнцу. Фотографу удалось поймать нужный момент, чтобы снимок вышел очень интересным и передавал красоту звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя вселенная", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Лучшая", "Королева", "Кайф", "Безумно красивая", "Я действительно горжусь тобой", "Прекрасное фото", "Моя любимая девочка", "Класс", "Шикарно, обожаю подобные фото", "какая ты красивая. Вы намного красивее, чем Джорджина. Я не знаю, почему Криштиану оставил тебя, но я уверен, что он слушал близость с тобой", "Мой идеал", "Самая чувственная женщина".

Отметим, что Ирина Шейк встречалась с Криштиану Роналду с 2010 по 2015 год, а после этого начал отношения с Джорджиной Родригес.

Сообщалось, что популярная американская модель российского происхождения Ирина Шейк сверкнула необычным образом во время новой фотосессии.

Так, на опубликованных снимках Шейк позирует в черном кожаном наряде, держа в руках элегантную сумку. А на другом снимке звезда позирует уже стоя, демонстрируя строгий образ во весь рост. При этом в руках звезда держит уже другую сумку.

Напомним, Ирина Шейк разлеглась на полу, сверкнув божественным телом

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