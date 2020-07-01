Известная украинская фитнес-модель Анна Скворцова, призерка чемпионатов Европы и мира, показала своим поклонникам себя без смущения

На фото красотка сидела без одежды и белья, показывая свое тело на нудистком пляже. Анна решила позировать в профиль, демонстрируя идеальные изгибы. Как можно заметить, Скворцова прикрыла грудь рукой, а другое пикантное место ногой, которую приподняла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Кто был на нудистских пляжах? Кому понравилось, а кому нет? Почему?", - написала Анна.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"А в чем прикол этого? Я просто ни разу не был...", "В Бердянске бывал,но там много", "Я была, постоянно.... но уже наверное не буду, и очень грущу по этому поводу", "В Днепре такие есть где-то ?)", "Была, но топлес. Отдыхала и все, мне нет дела до других людей", "Я была. Но на том пляже не было кроме меня и мужа никого", "Хожу..но никого не замечаю и просто отдыхаю, расслабляюсь.. думаю остальные тоже на своей волне..нет никакого дела", "Конфетка".

Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала поклонников жарким фото во время отдыха.

Звезда сидела на транспортном средстве, широко раздвинув ноги. Красотка сжала грудь руками так, что та казалась еще больше.

Тонкая талия и упругий живот - это тоже, от чего невозможно отвести взгляда.

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