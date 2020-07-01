Американская фитнес-модель Ана Чери активно занимается спортом, чтобы поддержать свою невероятную фигуру

Красотка регулярно публикует фото и видео из спортзала, и в этот раз тоже не смогла удержаться, пишет Politeka.net.

Модель предстала в черном топе с длинными рукавами и розовых леггинсах. Последние обтянули ее упругие ягодицы, а также рельефные ноги. Пятая точка Аны выглядит превосходно, поэтому она решила поделиться, как достигла такого результата.

На кадрах модель предстала спиной к камере. В руках, а именно - чуть ниже плеч, Чери держала штангу. Звезда аккуратно выполняла приседания, выставляя назад ягодицы.

Так модель сделала несколько таких движений.

Стоит отметить, что звезда сделала хвостик, чтобы волосы не мешали во время занятий. Также, естественно красотка была в кроссовках.

Видео получилось не только горячим, но и очень полезным для тех, кто хочет накачать ягодицы, как у знаменитости.

За 15 часов пост не собрал лайков, ведь был обнародован в сториз. Скорее всего звезда получила множество комментариев в личные сообщения.

Напомним, Ана Чери предстала в платье с огромным декольте, которое не имело возможность вместить пышный бюст красотки.

Звезда дополнила образ белым топом, чтобы хоть как-то закрыть свою красоту. Девушка села на край дивана и отвела взгляд от камеры, но это не помешало фото стать довольно жарким и необычным.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в красном атласном боди с пикантными вырезами под грудью. Ткань обтянула сочные прелести и те едва не вылазили из откровенных разрезов.

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