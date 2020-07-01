Американская фитнес-модель Ана Чери активно занимается спортом, чтобы поддержать свою невероятную фигуру
Красотка регулярно публикует фото и видео из спортзала, и в этот раз тоже не смогла удержаться, пишет Politeka.net.
Модель предстала в черном топе с длинными рукавами и розовых леггинсах. Последние обтянули ее упругие ягодицы, а также рельефные ноги. Пятая точка Аны выглядит превосходно, поэтому она решила поделиться, как достигла такого результата.
На кадрах модель предстала спиной к камере. В руках, а именно - чуть ниже плеч, Чери держала штангу. Звезда аккуратно выполняла приседания, выставляя назад ягодицы.
Так модель сделала несколько таких движений.
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Стоит отметить, что звезда сделала хвостик, чтобы волосы не мешали во время занятий. Также, естественно красотка была в кроссовках.
Видео получилось не только горячим, но и очень полезным для тех, кто хочет накачать ягодицы, как у знаменитости.
За 15 часов пост не собрал лайков, ведь был обнародован в сториз. Скорее всего звезда получила множество комментариев в личные сообщения.
Напомним, Ана Чери предстала в платье с огромным декольте, которое не имело возможность вместить пышный бюст красотки.
Звезда дополнила образ белым топом, чтобы хоть как-то закрыть свою красоту. Девушка села на край дивана и отвела взгляд от камеры, но это не помешало фото стать довольно жарким и необычным.
Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в красном атласном боди с пикантными вырезами под грудью. Ткань обтянула сочные прелести и те едва не вылазили из откровенных разрезов.
Напомним, непревзойденная Ана Чери в чулках довела до безумия своими сочными формами
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