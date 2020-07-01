Известная певица Альбина Джанабаева, экс-солистка группы ВИА-Гра, показала тренировку

Красотка позировала в велотреках и топе, расположившись на газоне на фоне деревьев. Образ Альбина дополнила очками и кроссовками, а волосы собрала в хвост. Джанабаева показала в ролике упражнения, которые делает для зарядки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Размялась по-быстренькому, наконец-то появилось устойчивое и непреодолимое желание заниматься спортом!", - написала Альбина.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"А у меня пока нет... не появилось!", "Иди работать!", "Боже, какая красивая фигура..", "Вы молодец, а у меня это желание часто как пропадает, так и заставить себя не могу", "Какие гирьки нехилые".

Ранее мы сообщали, что жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала забавные развлечения со своим мужем.

На опубликованном кадре Альбина Джанабаева стоит рядом с Валерием Меладзе в странном образе. Она нарядилась в длинное платье, обтягивающее бюст, а на голову надела венок и полевых цветов, но самой главной изюминкой стал огромный надувной фламинго на талии. В таком виде она появилась в зале ресторана.

Сообщалось, что известная певица Альбина Джанабаева показала портрет, который рисовали по ней 12 лет назад.

На фото Джанабаева стоит в белой толстовке и с распущенными волосами, снимая себя на телефон. Образ Альбина дополнила небольшим макияжем и показывала портрет, который рисовали по ней когда-то.

Напомним, Меладзе ошарашил признанием, что семьи с Джанабаевой не было

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