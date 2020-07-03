Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве
Как сообщает Politeka.net, 25 апреля стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией.
Тогда же в СМИ появилась информация, что он прошел тест на китайский вирус.
28 апреля тренер разместил пост в «Инстаграм», поблагодарив врачей за их работу, а уже через неделю больного доставили в одну из больниц Москвы.
13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Врачи отчаянно боролись за его жизнь.
Резко помолодевшая Пугачева показала новую прическу, не узнал бы даже Галкин: "Выглядит на 25"
Седокова сняла белье и показала, чем соблазняет молодого любовника: "Богиня"
Менять валюту будут по-новому, Нацбанк предупредил, что изменится: "Больше не надо..."
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит сейчас: "Только время поможет"
3 июля 2020 года поступило известие о смерти великого тренера.
Ранее мы писали, что российский боксер Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке против боксера Флойда Мейвезера.
Россиянин не против встретиться с ним, если бой будет по правилам бокса и ММА.
"Может, что-то вроде 11 раундов по боксу и 1 по MMA", - сказал Нурмагомедов.
В то же время он дополнил свои слова предложением для американца выступить в UFC.
"Если он хочет сразиться - добро пожаловать в UFC! Вот где настоящие бои. Понимаете, я же не боксер. Хотя я не только борец, а боец MMA. Ему почти столько лет, сколько моему отцу. Не знаю даже, как бы я стал бить его по лицу", - передает слова Нурмагомедова TMZ.
Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.
Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.
Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.