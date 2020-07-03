Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве

Как сообщает Politeka.net, 25 апреля стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией.

Тогда же в СМИ появилась информация, что он прошел тест на китайский вирус.

28 апреля тренер разместил пост в «Инстаграм», поблагодарив врачей за их работу, а уже через неделю больного доставили в одну из больниц Москвы.

13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. Врачи отчаянно боролись за его жизнь.

3 июля 2020 года поступило известие о смерти великого тренера.

Ранее мы писали, что российский боксер Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке против боксера Флойда Мейвезера.

Россиянин не против встретиться с ним, если бой будет по правилам бокса и ММА.

"Может, что-то вроде 11 раундов по боксу и 1 по MMA", - сказал Нурмагомедов.

В то же время он дополнил свои слова предложением для американца выступить в UFC.

"Если он хочет сразиться - добро пожаловать в UFC! Вот где настоящие бои. Понимаете, я же не боксер. Хотя я не только борец, а боец MMA. Ему почти столько лет, сколько моему отцу. Не знаю даже, как бы я стал бить его по лицу", - передает слова Нурмагомедова TMZ.

Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.

Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.

Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.