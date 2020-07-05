Известная телеведущая Анфиса Чехова показала, как занимается йогой

На фото красотка сидит на коврике в красном комбинезоне с открытой спиной. Инструктор рядом помогал держать руки, пока Анфиса выполняла нужные действия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Чехова уже была в другом костюме и лежала на боку. Инструктор взял Анфису за ноги, чтобы выполнить определенное упражнение.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Анфиса где посмотреть йогу на видео?)", "На секунду мне показалось, что за спиной вывернута так нога))))", "Заниматься йогой, это одно удовольствие, я тоже часть свой жизни посвещаю йоге", "А достижения есть какие-то? Или просто он вас за ногу держит, и это занятие, за которое деньги берут?", "Йогой тоже хочу заняться)", "Вау, какая пластика".

Ранее мы сообщали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова потрясла романтичным фото, окруженная цветами.

Анфиса показала сногсшибательное декольте с самого выгодного ракурса - сверху. Красотка с распущенными волосами, в черном платье (или майке, более подробно разглядеть невозможно) подошла к цветущему дереву, дабы насладиться ароматом больших и ярко-розовых цветов. Чехова мило улыбнулась, дотронувшись до растения.

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